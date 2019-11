Berufseinstieg nach Studium Wo junge Akademiker besonders gut verdienen

Am besten verdienen akademische Berufseinsteiger in Baden-Württemberg, wenn sie dort in die Automobilindustrie einsteigen: Dann können sie schon in den ersten drei Jahren auf ein Jahresgehalt von fast 52.000 Euro kommen – und dies ist nur der Medianwert. Gute Verdienstmöglichkeiten haben auch Mathematiker, die in die Softwareentwicklung oder IT-Beratung gehen – sie können schon am Anfang mehr als 47.000 Euro verdienen und als Führungskraft nach drei bis sechs Jahren sogar mit dem Anderthalbfachen rechnen.