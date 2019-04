Digitalisierte Arbeit Fördern wir die falsche Art Künstlicher Intelligenz?

Leider geht der aktuelle Trend in der kommerziellen KI-Entwicklung in genau diese Richtung – mit potenziell verheerenden Folgen für die Gesellschaft. Durch den Ersatz von Menschen durch Maschinen in der Produktion reduziert Automatisierung den Anteil der Arbeitskräfte an der Wertschöpfung (und dem Volkseinkommen), trägt zur Ungleichheit bei und kann Beschäftigung und Löhne reduzieren. Anders ausgedrückt: Die Flut der Automatisierung bringt nicht automatisch alle Boote zum Schwimmen.