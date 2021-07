Effizienz am Schreibtisch Finger weg von der Computermaus!

Denn genau das sind Shortcuts. Schon die wörtliche Übersetzung, Abkürzungen, verdeutlicht den Anspruch, schneller ans Ziel zu gelangen als diejenigen, die die Maus nutzen. Ein paar Beispiele: Statt mit der Maus über den gesamten Text in einem Word-Dokument zu fahren, lässt sich Langenhan auf Windows-Rechnern mit „Strg + A“ markieren. Bei Rechnern von Apple meldet sich der Benutzer mit „Umschalttaste + Befehlstaste + Q“ ab, ohne sich den Weg dorthin zu erklicken. Und „Strg + C“ und dann „Strg + V“ dürfte so ziemlich jedem Computernutzer bekannt sein. Mit den zwei Kürzeln lassen sich Texte, Bilder oder Dokumente kopieren und einfügen. Copy and Paste – wie viele das Vorgehen bereits seit Jahrzehnten nennen.