Emotionen in der Krise „Typisch deutsch ist: sich in die Mitte kuscheln“

Woran machen Sie das fest?

In den Tagesthemen wurde kürzlich nach all den Horrormeldungen zum Coronavirus gezeigt, wie sich Menschen auf ihre Balkone stellen und die Ode an die Freude spielen. Da sehen sie fast nur mustergültige Familien der Mittelschicht. Denen geht es auch jetzt noch verhältnismäßig gut. Aber wir haben so viele Mitbürgerinnen und Mitbürger, die weniger besitzen, die zum Teil ihre Wurzeln woanders haben, die ausgegrenzt oder benachteiligt werden. Deren Leben sieht anders aus. Und wenn Sie sich den öffentlichen Diskurs anschauen und akzeptieren, dass er ein Maßstab dessen ist, was wirklich gedacht wird, dann müssen Sie sich eingestehen, dass sich die Angst seit Anfang der 2000er-Jahre immer stärker und kontinuierlich aufgebaut hat. Auch Statistiken, die die Zunahme von generellen Angststörungen in unserer Gesellschaft belegen, sprechen dafür.