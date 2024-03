Forbes-Ranking 2024 Das sind die erfolgreichsten Influencer der Welt

Auf den ersten Platz schafft es im diesjährigen Ranking „Mr. Beast“, mit bürgerlichem Namen Jimmy Donaldson. Mit 312 Millionen Abonnenten hat er mit Abstand die größte Reichweite. Er ist vor allem auf YouTube aktiv und produziert Videos, in denen er häufig sich selbst in Extremsituationen zeigt. In den Videos ist unter anderem zu sehen, wie er versucht, 30 Tage lang nichts zu essen, sich für zwei Tage eingraben lässt oder von eins bis 100.000 zählt. Darüber hinaus hat er einen eigenen Burger auf den Markt gebracht, den „MrBeast-Burger“. All das hat ihm 2023 Einnahmen von 82 Millionen Dollar gebracht, schätzt „Forbes“.