Gender Pay Gap: Der Kampf um die Lohnlücke

Astrid Bendiks, Münchner Rechtsanwältin, Arbeitsrechtsexpertin und Mitglied im Netzwerk Business Professional Women, will da nicht mehr diskutieren. „Der große Unterschied kommt daher, dass Frauen in frauenspezifischen, schlechter bezahlten Berufen tätig sind, länger und häufiger ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, um Kinder zu erziehen oder Angehörige zu pflegen, und nach dieser Unterbrechung häufig in Teilzeit arbeiten.“ Doch Teilzeit mit logischerweise niedrigerem Gehalt hin oder her: Die Lohnlücke sei eben Fakt, während die Gründe für Teilzeit, längere Unterbrechungen und die Wahl schlechter bezahlter Berufe struktureller Art seien. Sprich: Das Argument, Frauen wollten es doch so, zieht nicht. „45 Prozent der Frauen arbeiten Teilzeit, 3,4 Millionen in Minijobs. Das sind schon ziemlich verheerende Zahlen“, sagt Bendiks.