Es ist eine unheilvolle Abwärtsspirale in die komplette Lähmung: Weil sie aus Sorge, auf der Bühne den roten Faden zu verlieren, eben diesen fest in die Struktur der Präsentation einweben, um sich später dran zu klammern, liefern sich viele Rednerinnen und Redner ihren Folien mit Haut und Haar aus. Sie kleben an dem, was erscheint, wenn sie auf den Weiter-Knopf drücken. Mit der Haltung: „Geht ja nicht anders. Es steht ja da, was jetzt dran ist.“

Und würgen so jede Möglichkeit ab, spontan die Struktur ihrer Rede zu verändern, obwohl sie dadurch besser würde. „Wenn ich jetzt was einschiebe, wenn ich jetzt etwas vorziehe, dann ist meine ganze Dramaturgie futsch.“