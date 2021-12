Das Geballer am 1. Januar soll ja die bösen Geister vertreiben oder so ähnlich. Wie auch immer genau: Das Feuerwerk ist ein einzigartiges Symbol für eine gedankliche Zäsur. Denn obwohl sich die Welt einfach so weiterdreht, fühlt sich der erste Tag des neuen Jahres an, wie der Beginn von etwas Neuem.