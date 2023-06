Kartellrecht „Die Arbeit wird einfacher, deshalb bekommt das Bundeskartellamt mehr Leute“

Im Bierkartell etwa ging es um Verstöße aus dem Jahr 2007, wofür das Kartellamt sieben Jahre später Bußen verhängte – und dann erst die Klagen der Brauereien dagegen folgten. Für die Carlsberg Brauerei endete das Verfahren erst diesen Mai. Nach fünf Jahren. Hätten sich die Richter ein Beispiel genommen an Gerhard Klumpe vom Landgericht Dortmund und auf Ökonomengutachten verzichtet, hätte es nur halb so lang gedauert, schätzt Anwalt Jürgen Wessing, der an der Universität Düsseldorf Kartellsanktionsrecht lehrt: Klumpe besaß vor zwei Jahren den Mut, den Schaden in einem Schienenkartellfall selbst zu schätzen – nach freier Überzeugung.



