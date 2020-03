Keine Chance auf Homeoffice Von denen, die alles am Laufen halten

Michael Fellendorf steht hinter dem leuchtenden Lotto-Toto-Schild und nimmt einen Tippschein an. „Gewettet wird immer, das war schon im Krieg so.“ Seine Frau Monika und er stehen noch immer jeden Morgen auf, um den gemeinsamen Kiosk zu öffnen. Verrückt fühle sich das schon an in diesen Zeiten, erzählt die Besitzerin des kleinen Ladens in Köln-Ehrenfeld. Zettel auf der Theke fordern Kunden auf, Abstand zu halten. „Ich knutsche keinen, ich nehme keinen mehr in den Arm.“ Die gemeinsamen Enkel hat das ältere Paar schon seit Wochen nicht mehr getroffen, dafür kommen jeden Tag viele andere. „Wenn ich's kriege, krieg ich's. Ich kann es ja nicht ändern.“