Legal All Stars 2023 Wie implementiere ich KI – ohne mit dem AI Act zu kollidieren?

„Die Kategorisierung ist mit das Schwierigste am AI Act“, sagt Stephan Schmidt, Fachanwalt für Informationstechnologierecht bei TCI Rechtsanwälte. „In welche Risikoklasse ein Unternehmen fällt, muss es selbst ermitteln und bestimmen. Das ist gerade bei eingekaufter Technologie nicht immer so einfach.“ Um eine korrekte und nachvollziehbare Einordnung vorzunehmen, müssen hauseigene Entwickler, ITler und Softwareingenieure sowie Rechtsabteilung und oft auch hinzugezogene externe Anwälte kooperieren. Für die meisten Unternehmen ist es ratsam, externe Rechtsexperten einzubeziehen. Spezialisten haben besondere Expertise in IT-Fragen, während Unternehmensjuristen meist Alleskönner sind. Alle Experten müssen zusammenarbeiten und sich verstehen – was in der Praxis nicht so trivial ist, wie es klingt. „Entweder braucht es einen Anwalt, der sich super mit IT und noch besser mit KI auskennt, oder einen technisch versierten Kollegen, der dem Anwalt alles eindeutig und für technische Laien verständlich erklären kann“, sagt Schmidt. Missverständnisse und untergegangene Informationen können teure Konsequenzen haben.