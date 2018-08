Prokrastination: Keine Angst vorm Aufschieben

Zur Erklärung projizierte Urban eine selbst gemalte Zeichnung auf die Leinwand. Hinter seiner Stirn sitze ein rationaler Entscheider am Lenkrad, der ausschließlich auf die größte Zufriedenheit zusteuere. Daneben warte ein kleines Äffchen mit breitem Grinsen in Lauerstellung. Und just dann, wenn der Entscheider Urban dazu bringen will, einen neuen Artikel zu verfassen, werde der Affe aktiv.