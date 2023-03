Ranking 2023 Das sind die zehn reichsten Schauspieler der Welt

Tom Cruise gehört zu den reichsten und erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods. In den vergangenen Jahren landete der heute 60-Jährige regelmäßig im „Forbes“-Ranking der bestbezahlten Schauspieler. Sein jüngster Film aus dem Jahr 2022, „Top Gun: Maverick“, spülte mehr als 700 Millionen Dollar in die US-Kinos. Damit ist das Werk bislang der fünfterfolgreichste Film aller Zeiten in den USA. Ursprünglich verdiente Cruise lediglich 13 Millionen Dollar am neuesten Top-Gun-Film, produzierte das Sequel aber zusätzlich und war prozentual an den Ticketverkäufen des Films beteiligt. Top Gun brachte über 1,4 Milliarden US-Dollar ein, womit Cruises Gewinn auf 100 Millionen stieg. Sein Gesamtvermögen wird auf rund 600 Millionen US-Dollar geschätzt.

Andere bekannte Filme von Tom Cruise sind etwa „Jerry McGuire“ (1996), „Last Samurai“ (2003) und „Mission Impossible“ (2000).