Schaltjahr 2024 Was steckt hinter dem zusätzliche Tag im Jahr?

Jedoch gibt es eine Ausnahme: Der Schalttag selbst, der 29. Februar, ist natürlich ein zusätzlicher Tag in einem Schaltjahr. Dies kann gelegentlich Auswirkungen auf bestimmte Feiertage haben, die direkt mit dem Kalenderdatum verbunden sind. Zum Beispiel wird der Tag, an dem der Schalttag fällt, manchmal für besondere Ereignisse oder Feierlichkeiten genutzt. Auch können sich in Schaltjahren einige Besonderheiten bei der Datierung von Ereignissen ergeben, die den 29. Februar betreffen. Diese Auswirkungen sind jedoch in den meisten Fällen geringfügig und betreffen nur spezifische Ereignisse oder Traditionen.