Jahreswirtschaftsbericht: Die Ideen für mehr Wohlstand sind doch da!

Wie kommen wir dazu, dass die Menschen länger arbeiten? Weg mit dem starren Rentenalter und her mit den Anreizen, mit Arbeit die Rente langfristig aufzupolstern. Woher kommen die neuen Firmen und Ideenschmieden? Speckt bei der Bürokratie ab und unterstützt eine Kultur des Ausprobierens. Wenn wirklich niemand da ist für bestimmte Arbeiten? ja, dann braucht es beherzte Investitionen und Ideen für die Automatisierung. Die können auch von Unternehmen oder privaten Geldgebern kommen. Keine Angst vor Pflegerobotern oder Maschinen am Restaurantherd. Und die ohne Schulabschluss? Holt die so genannten Bildungsverlierer aus der Sackgasse und in sinnstiftende Arbeit. Dabei sind Formalitäten erstmal weniger wichtig als tatsächliche Anerkennung und Förderung. Da haben Betriebe natürlich auch einen Beitrag zu leisten.