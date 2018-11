Schlafen Wie sogar Morgenmuffel fit in den Tag starten

6. Aufstehen üben

Tim Schlenziger, der unter dem Namen mymonk zu Themen wie Selbsthilfe und Spiritualität bloggt, stellt eine ganz spezielle Methode vor. Er meint, dass man das Aufstehen nach dem ersten Klingeln des Weckers einfach mehrmals üben soll. Am besten mitten am Tag, wenn man noch gar nicht schlafen geht. Dabei sollte aber die Umgebung möglichst der Situation am Morgen ähneln. Also Vorhang zu, Pyjama an, in die Schlafposition legen, Wecker stellen und ruhig liegen bleiben. Klingelt der Wecker, sollte man sofort aufstehen. Damit soll der Aufstehprozess eingeübt werden, sodass wir morgens müde und schläfrig einfach der (neuen) Gewohnheit folgen, statt dem inneren Schweinehund. Der Pavlov‘sche Hund lässt grüßen.