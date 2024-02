Super Bowl 2024 Alle Fakten zur vergangenen Super-Bowl-Nacht im Überblick

Der Kick-off, zu Deutsch der Anstoß, erfolgte um 0:40 Uhr in der vergangenen Nacht. In den USA war es jedoch erst 15:40 Uhr Ortszeit. Der diesjährige Austragungsort ist das Allegiant Stadium in Paradise, Nevada. Das Stadion ist die Heimatstätte der Las Vegas Raiders und bietet Platz für 65.000 Zuschauer. Bei Bedarf kann das Stadion sogar auf bis zu 72.000 Plätze erweitert werden. Zum Super Bowl, so auch in der vergangenen Nacht, wird die die Kapazität in aller Regel erweitert. Vor Ort war demzufolge knapp 72.000 Stadionzuschauer. Wie viele Zuschauer den Superbowl zudem im TV verfolgten, steht aktuell noch nicht fest. Allein in den USA verfolgten in den letzten Jahren jedoch über 100 Millionen Menschen das TV-Event. Bei der deutschen Free-TV-Übertragung sollen 2024 nach vorläufigen Zahlen 2,12 Millionen Menschen zum Start dabei gewesen sein. Das entspricht einem Marktanteil von 30,6 Prozent der Fernsehzuschauer. Im Verlauf der Nacht minderte sich die Zahl, nicht zuletzt aufgrund der späten Uhrzeit, auf 1,54 Millionen zum dritten Quarter.