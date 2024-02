Super Bowl 2024 7 Millionen Dollar für 30 Sekunden Werbung: So befeuerte Taylor Swift den Super Bowl

Bereits Tage vor dem Event war in den sozialen Netzwerken und in den Medien darüber spekuliert worden, ob Swift es pünktlich zum Endspiel aus Tokio nach Las Vegas schafft. Denn knapp 24 Stunden vor dem Super Bowl trat die Sängerin in der Hauptstadt im Rahmen ihrer Eras-Tour auf. Sogar die japanische Botschaft meldete sich dazu zu Wort und versicherte, dass Swift nach dem Konzert noch in den Flieger springen kann. Doch Swift schaffte es rechtzeitig zum Mega-Event und konnte so live mit ansehen, wie Und die Kansas City Chiefs, also das Team ihres Freunds, den Super Bowl zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren gewannen.



