So wissen die meisten nicht, was Kolleginnen und Kollegen, oder auch Freunde und Verwandte, eigentlich verdienen. Wer aber das eigene Gehalt nicht vergleichen kann, dem fällt es schwer, mit Nachdruck mehr Geld einzufordern. Und etwas Standhaftigkeit ist durchaus nötig. Kaum ein Arbeitgeber will von sich aus mehr zahlen. Die Coronakrise liefert dem Chef derzeit eine exzellente Rechtfertigung für Lohnzurückhaltung.