ESM Reform des Euro-Rettungsschirms steht offenbar kurz vor dem Ziel

Genau das berieten die Finanzminister am Montagnachmittag. Die Reform soll den 2012 gegründeten ESM stärken und vorsorgliche Kreditlinien für Staaten in Wirtschafts- und Finanzkrisen erleichtern. Zugleich soll die Institution in Luxemburg die Aufgabe einer Rückversicherung für den Bankenabwicklungsfonds SRF übernehmen. Dieser sogenannte Backstop werde so „die Schlagkraft Europas in Verbindung mit großen Bankeninsolvenzen“ verbessern, sagte Scholz.