EZB-Protokolle: EZB-Rat diskutierte im Dezember auch über ein kleineres Hilfspaket

Die Europäische Zentralbank hat auf ihrer jüngsten Zinssitzung im Dezember auch über eine weniger kräftige Erhöhung ihrer Anleihekäufe im Kampf gegen die Coronakrise debattiert. Einige EZB-Ratsmitglieder hätten darauf verwiesen, dass es noch genügend Spielraum für Bondkäufe aufgrund früherer Entscheidungen gebe, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Sitzungsprotokoll. In einem durch große Unsicherheit geprägtem Umfeld sei es sinnvoll, sich einiges an Pulver trocken zu halten.