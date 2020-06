Felix Hufeld: Bafin-Chef stimmt Banken auf Kreditausfälle in mehreren Wellen ein

BaFin-Chef Felix Hufeld stimmt den Markt weiter auf hohe Kreditverluste der Banken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ein. „Die Krise ist noch nicht mit voller Wucht in den Bilanzen angekommen“, sagte er in einem Interview, das im neuen BaFin-Journal erschienen ist. „Die Institute müssen mit Kreditausfällen rechnen, vermutlich in mehreren Wellen – trotz der milliardenschweren Hilfsprogramme.“