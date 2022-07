Aktionärsrechte Aktionäre aufgepasst! Das steht im neuen Hauptversammlungs-Gesetz

Thorsten Lieb (FDP) ist stellvertretender Leiter des Rechtsausschusses und hat an dem Gesetzentwurf mitgearbeitet. Er hält das für ein theoretisches Problem. „Bei der Begrenzung der Fragen müssen sich die Unternehmen an vorangegangenen virtuellen Hauptversammlungen orientieren, bei denen es relativ viele Fragen gab.“ Entsprechend hoch dürfte die Grenze ausfallen. Sie diene dazu, das Fragenvolumen nicht ausufern zu lassen und in einem angemessenen Zeitrahmen zu bleiben, so Lieb. „Missbrauchspotenzial sehe ich aktuell nicht.“ Sollte sich das aber in der Praxis anders darstellen, müsse die Politik an dieser Stelle nachbessern, so Lieb.