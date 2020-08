Antrag an US-Börsenaufsicht: Nasdaq will günstigeren Weg an die Börse ermöglichen

Der US-Börsenbetreiber Nasdaq will Unternehmen auf der Suche nach frischem Geld einen zweiten Weg an die Börse ermöglichen. Der Konzern reichte einen Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC ein, wonach es Firmen erlaubt werden soll, bei einer Direktnotiz Geld einzusammeln. Das soll eine Alternative zu einem klassischen Börsengang (IPO) sein. Es wurde damit gerechnet, dass die SEC den Antrag noch am Dienstag veröffentlicht. Einem Insider zufolge hat die Nasdaq seit etwa einem Jahr an den Änderungen gearbeitet. Sie folgt damit dem New Yorker Börsenbetreiber Nyse, der im Juni ebenfalls einen Vorschlag für mehr Direktnotizen eingereicht hatte.