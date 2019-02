 Bankenlandschaft: Deutsche Börse bleibt auf der Suche nach Zukäufen

Wachstumschancen sieht Weimer insbesondere darin, Geschäft aus Bereichen anzuziehen, in denen der Handel bislang zu einem Großteil an den Börsenunternehmen vorbeiläuft - im Jargon „over the counter“ genannt. Das gilt beispielsweise für den Handel mit Währungen, wo täglich Transaktionen in einem Volumen von mehreren Trillionen Dollar weltweit abgewickelt werden; 60 Prozent davon allerdings nicht an organisierten Börsen, sondern zwischen Banken und anderen Marktteilnehmern.