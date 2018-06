Batteriesystem-Anbieter: Börsengang von Batteriefirma Akasol bringt bis zu 118 Millionen Euro ein

Für 2018 plant Akasol mit einem Umsatz von 22 bis 24 Millionen Euro und einem Betriebsgewinn (Ebit) von rund 1,5 Millionen. Akasol-Mehrheitseigner und -Mitgründer Schulz will mit den Einnahmen aus der Aktienemission die Produktionskapazitäten in Langen bis 2020 verdoppeln, ein Werk in den USA hochziehen und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum am Hauptquartier in Süd-Hessen bauen.