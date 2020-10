Bayrischer Küchenausrüster: Rational-Aktien wieder auf Vorkrisenniveau

Die Firma aus Landsberg am Lech, Hersteller sogenannter Kombidämpfer, die weltweit in Küchen von KFC-Filialen bis hin zu Sternerestaurants zum Einsatz kommen, leidet schwer unter der Pandemie, weil Restaurants kaum investieren und die normalerweise intensiven Vertriebsaktivitäten weitgehend zum Stillstand gekommen sind. Die Krise habe Rational „mit voller Wucht“ getroffen, schrieb die Firma in ihrer Mitteilung zum ersten Halbjahr. Wegen der unsicheren Lage sei eine Prognose für das laufende Jahr „noch nicht möglich“.