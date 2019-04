Berkshire Hathaway Buffett erwägt Aktienrückkäufe für 100 Milliarden Dollar

Zugekauft (3/3)

StoneCo Ltd

Der dritte Zukauf von Berkshire Hathaway ist die Stoneco Ltd. Das Unternehmen beschäftigt sich mit digitalen Bezahlsystemen. Obwohl die Stoneco Ltd eine überraschende Investition ist, passt sie gut in Buffets Portfolio: In kürzester Zeit ist der Dienstleister gewachsen und hat expandiert. Kein Wunder, dass Buffet über 14 Millionen Aktien des Unternehmens gekauft hat.

Buffets Anteile: 14.166.748 Stück

Wert der Beteiligung: 261,235 Millionen Dollar.