Börse New York US-Kongresswahl dämpft die Stimmung an der Wall Street

New YorkAm Tag vor der US-Kongresswahl haben sich Anleger in New York überwiegend bedeckt gehalten. Der Dow Jones stieg am Montag in den Anfangsminuten zwar um 0,4 Prozent, doch holte er damit lediglich einen Teil der Freitagsverluste auf. Der Nasdaq-Composite gab 0,5 Prozent nach, der S&P 500 legte minimal zu. In der vergangenen Woche hatten Dow und S&P jeweils 2,4 Prozent gewonnen, der Nasdaq 2,7 Prozent.