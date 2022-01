Börsenausblick Südamerika Schlimmer geht's nimmer: Warum sich in Brasilien jetzt Kaufchancen ergeben

Dennoch waren die Broker und Betreiber der Börse in São Paulo nicht richtig glücklich mit dem spektakulären Börsengang. Denn die Eigentümer der Nubank hatten sich entschieden, an die New Yorker Börse NYSE zu gehen statt an die Börse in São Paulo. In Brasilien können Investoren deshalb nur Anteilsscheine der US-Aktien, sogenannte Brazilian Depositary Receipts, kaufen.