Börsenbetreiber China legt Börsenaustausch mit London auf Eis

Insidern zufolge hat die Führung in China nun aber wegen der Haltung Großbritanniens zu den Protesten gegen die Regierung in der Sonderverwaltungszone Hongkong einen Riegel vorgeschoben. Weder von den Börsenbetreibern in China noch in Großbritannien war eine Stellungnahme erhältlich. Das chinesische Außenministerium erklärte, dass ihm die Einzelheiten dazu nicht bekannt seien.