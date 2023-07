Börsengang im Sandalensektor Ein Birkenstock-Schuh ist keine Birkin Bag

Im Vergleich zu den USA und Europa ist der Umsatz von Birkenstock in Asien noch gering. Die Expansion in die Region ist nicht billig. In Mecklenburg-Vorpommern entsteht gerade für 120 Millionen Euro ein neues Werk, das im Herbst eröffnet wird. Und die Bekanntheit der Marke in China zu steigern, wird auch nicht zum Nulltarif klappen. Darüber hinaus haben sich die Hoffnungen auf einen Konsumboom in China nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen inzwischen zerschlagen. China ist kein Selbstläufer mehr. Etwas weniger gilt das vielleicht für das High-End-Luxussegment, das etwa Hermès oder die LVMH-Marken bedienen.