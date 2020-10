Börsenpläne: Taschenhändler Fashionette legt Preisspanne für neue Aktien fest

Dem 2009 gegründeten Unternehmen selbst sollen aus der Ausgabe von 1,2 Millionen neuen Aktien bis zu 46 Millionen Euro zufließen, die Fashionette unter anderem für Zukäufe und die Expansion in weitere Länder ausgeben will, wie es in der Mitteilung hieß. Der Rest geht an den Hamburger Mittelstands-Investor Genui, der 2015 die Mehrheit an Fashionette übernommen hatte.