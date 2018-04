BörsenWoche: Die Depotregeln für unsere Musterdepots

Verkaufskurse in beiden Depots sind immer inklusive Gebühren, zudem berechnen wir die Abgeltungsteuer von 25 Prozent plus Soli von 5,5 Prozent mit ein. Abgezogen werden also von einem Gewinn 26,375 Prozent, so, wie es auch in der Realität in Ihrem Depot der Fall ist. Ebenfalls wie in der Realität rechnen wir bereits realisierte Verluste, falls vorhanden, gegen Gewinne. Damit unterscheiden wir uns von allen bekannten Musterdepots, die Gebühren und vor allem Steuern außen vor lassen. Steuern können das echte Ergebnis erheblich schmälern, insbesondere bei häufigem Umschichten. Solange wir nicht verkauft haben, bleibt die gezeigte Performance zunächst ohne Steuern und Verkaufsgebühren.