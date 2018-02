BP Energy Outlook: Kein Ende des Ölzeitalters in Sicht

LondonVor fast 50 Jahren hatte der Club of Rome seinen Gruselbuch „Die Grenzen des Wachstums“ veröffentlicht, in dem die Expertengruppe warnte, dass die Weltölförderung nicht mehr lange aufrecht erhalten werden könnte und dass die globale Wirtschaft deshalb vor dem Zusammenbruch stehe. Bei BP müssten derartige Prognosen besonders schlecht ankommen – aber in dem schicken Hauptquartier des Energiekonzerns in London ist von Endzeitstimmung nichts zu spüren.