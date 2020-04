Coronakrise: US-Börse Nasdaq will in Pandemie börsennotierten Firmen helfen

Die Nasdaq will Unternehmen inmitten der Coronavirus-Pandemie bei der Börsennotierung entgegenkommen. Der US-Börsenbetreiber schlug dafür der Aufsichtsbehörde SEC vor, nach den heftigen Kursverlusten der vergangenen Wochen auf die eigentlich vorgesehenen Kursuntergrenzen zu verzichten. Die Regelung solle bis Juni gelten, heißt es in den am Donnerstag vorgelegten Unterlagen.