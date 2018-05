Dax-Ausblick: Die Börsenwelt ist voller Sorgen – doch den Dax lässt das kalt

Wenn es nach Volkswirten geht, wird es diese in der kommenden Woche aber kaum geben. Die Einkaufsmanagerindizes für Euro-Länder, die am Mittwoch anstehen, dürften allesamt leicht gefallen sein. Gleiches gilt für den Ifo-Geschäftsklimaindex, der am Freitag veröffentlicht wird. Im vergangen Monat waren die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland ebenso wie der Ifo-Index bereits deutlich gefallen. Daher ist fraglich, ob schlechte Nachrichten in den nächsten Tagen und Monaten weiter am Dax abperlen wie bislang.