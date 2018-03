Digitale Vermögensverwaltung: Börse Stuttgart startet Kooperation mit Robo-Advisor

Die Börse Stuttgart ist bei Anlegern vor allem für den Handel mit Anleihen beliebt, hat aber auch bei börsengehandelten Fonds (ETFs) hohe Marktanteile, die Stuttgarter selbst sprechen vom größten Parketthandelsplatz für ETFs in Deutschland. Letztere werden von Anlegern geschätzt, weil sie mit sehr geringen Kosten einhergehen und weitgehend automatisiert einen Aktienindex nachbilden. So lässt sich in Dax und Co. günstig investieren, ohne Klumpenrisiko auf einzelnen Aktien. Der Nachteil: Die Auswahl der richtigen Fonds ist nicht immer einfach, die subtilen Unterschiede zwischen den verschiedenen Angeboten aber durchaus relevant.