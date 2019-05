Dividende Die Aareal Bank lädt zur Hauptversammlung 2019

Am 22. Mai 2019 findet die diesjährige Aktionärsversammlung der Aareal Bank in Wiesbaden statt. Was Sie als Aktionär über die Hauptversammlung und Dividendenausschüttung wissen sollten.