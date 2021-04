Dividende Ergebnisse der Munich Re Hauptversammlung 2021

Für das Geschäftsjahr 2020 haben die Aktionäre eine gleichbleibende Dividende in Höhe von 9,80 Euro je Aktie beschlossen. Mit einer stabilen Dividende will das Unternehmen laut aktuellem Geschäftsbericht seine Aktionärinnen und Aktionäre an seinem fortgesetzten Unternehmenserfolg beteiligen.