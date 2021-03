Dividendenausschüttung Munich Re lädt zur Hauptversammlung 2021

Für das Geschäftsjahr 2020 schlägt Munich-Re eine gleichbleibende Dividende in Höhe von 9,80 Euro je Aktie vor. Mit einer stabilen Dividende will das Unternehmen laut aktuellem Geschäftsbericht seine Aktionärinnen und Aktionäre an seinem fortgesetzten Unternehmenserfolg beteiligen.