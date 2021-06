Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Anleger halten sich an den US-Börsen zurück – Campbell-Soup-Aktie unter Druck

Für Unruhe sorgten auch die anhaltenden Kursschwankungen bei Aktien wie Gamestop, die in den vergangenen Monaten von Kleinanlegern in die Höhe getrieben wurden. Das Risiko hoher Spekulationen und Marktmanipulationen bestehe bei diesen in Chatforen hochgejubelten Papieren nach wie vor, sagte Sechan. Für die momentan in den sozialen Medien favorisierten Titel von Clover Health ging es 22 Prozent nach oben. Am Dienstag waren die Aktien um 85 Prozent auf ein Rekordhoch gestiegen.