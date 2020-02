Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Coronavirus-Ausbreitung verunsichert US-Anleger – E-Trade-Aktien steigen um 25 Prozent

Unter Verkaufsdruck gerieten auch L Brands. Der Mode- und Kosmetikkonzern will die Mehrheit an seiner schwächelnden Unterwäsche-Marke „Victoria's Secret“ an den Finanzinvestor Sycamore verkaufen, um sich auf die Kosmetik-Sparte „Bath & Body Works“ zu konzentrieren. Gleichzeitig kündigte der langjährige Firmenchef Leslie Wexner seinen Rückzug an. L Brands-Titel gaben 4,1 Prozent nach.