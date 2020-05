Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Hoffnung auf nahes Ende der Viruskrise treibt US-Börse

Die Lockerung der Coronavirus-Restriktionen in mehreren Staaten ermuntert Anleger zum Wiedereinstieg in den US-Aktienmarkt. Zuversichtlich stimmte Investoren außerdem der Anstieg des Ölpreises. Die Aktienindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um jeweils etwa ein Prozent.