Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Investoren halten sich an der Wall Street zurück

Tesla: Ein Verkaufserfolg in China gibt dem Papier Auftrieb. Die Aktien des Elektroauto-Bauers steigen um drei Prozent. Das Unternehmen steigerte den Absatz in der Volksrepublik den Angaben zufolge im Mai auf 33.463 Fahrzeuge, ein Plus von 29 Prozent zum Vormonat. Die in den USA notierten Titel chinesischer Tesla-Rivalen wie Nio, Li Auto und Xpeng steigen um bis zu zwei Prozent.