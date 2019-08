Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Kurse an der Wall Street springen in die Höhe – Firmenbilanzen geben Auftrieb

New York Ermutigende Firmenbilanzen locken Anleger an die US-Aktienmärkte. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung um jeweils etwa ein Prozent. Wenige Stunden vor Veröffentlichung der jüngsten Fed-Protokolle und in Erwartung des alljährlichen Notenbanker-Treffens in Jackson Hole blieben die Handelsumsätze allerdings dünn.