Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Steigende Bond-Renditen machen US-Aktien zu schaffen

„Wir befinden uns in einer Phase, in der sich die Leute an die etwas höheren Renditen anpassen“, sagte Jon Maier, Chef-Anleger des Fondsanbieters Global X ETFs. Der Verkaufsdruck bei Staatsanleihen trieb die Rendite der richtungweisenden zehnjährigen T-Bonds zeitweise auf ein 14-Monats-Hoch von 1,776 Prozent.