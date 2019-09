Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen eröffnen im Minus – Airline-Aktien unter Druck

Das weitere zentrale Thema an der New Yorker Börse ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Erwartet wird die zweite Zinssenkung des Jahres. Die Börsianer erhoffen sich zudem Hinweise auf die weitere Politik der Federal Reserve in diesem Jahr. US-Präsident Donald Trump forderte am Montag erneut auf Twitter entschlossenere Zinsschritte der Fed.