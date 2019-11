Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen legen Verschnaufpause ein - Aktien von Walt Disney und Gopro begehrt

Zweifel an einer schnellen Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit haben die Rekordjagd an den US-Börsen am Freitag vorerst gestoppt. Die drei großen US-Indizes verloren im frühen Handel jeweils 0,1 Prozent. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab auf 27.642 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq fielen auf 3080 beziehungsweise 8425 Punkte.