Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen streben wieder in Richtung Rekordmarken – Tesla-Aktien erneut unter den größten Gewinnern

Gerade aufgrund der Handlung, die an sich ein chinesisches Volksmärchen anlehnt, und der bekannten chinesischen Schauspieler hatte der US-Konzern auf reges Interesse in der Volksrepublik gehofft. Doch die wegen der Abstandsregeln begrenzten Kinokapazitäten, durchschnittliche Rezensionen und ein fehlendes Medienecho dürften dies schwer machen. Ein Fehlschlag an den Kinokassen wäre ein weiterer Rückschlag für den US-Konzern, der in der Corona-Krise tief in die roten Zahlen gerutscht ist. Mit den ersten Einspielergebnissen über Disney+ zeigte sich Finanzchefin Christine McCarthy aber „sehr zufrieden“.